La amnesia inmunológica que causa el sarampión borra la protección de la vacuna contra la covid

El sarampión es, hasta el momento, la enfermedad más contagiosa que existe, y aunque lleva entre nosotros unos 2.500 años, no hace ni una década que se descubrió por qué el aumento de la mortalidad infantil está ligado a los brotes de sarampión y apenas dos años desde que científicos internacionales pudieron constatarlo en varios estudios.

El motivo es que este virus causa " amnesia inmunológica ", es decir, si no estás vacunado, tras la infección con sarampión, el sistema inmunológico olvida de golpe todos los patógenos que ha encontrado antes: cada resfriado, cada brote de gripe, cada exposición a bacterias o virus que se haya tenido, cada vacunación... La pérdida es casi total y permanente. El cuerpo olvida cómo combatir los virus que una vez supo vencer , por eso los niños que han sido infectados con sarampión tienen muchas más probabilidades de enfermarse y morir por otras causas.

En los últimos años, las muertes por sarampión se han disparado en el mundo por no vacunar a los niños a tiempo con las dos dosis necesarias. Las crecientes corrientes antivacunas han tenido mucho que ver. En España, hace once años, un juez autorizó la vacunación forzosa de 35 escolares de Granada para frenar un brote de sarampión . Aún existen en esta ciudad colectivos contrarios a vacunar a sus hijos contra este virus lo que podría estar influyendo en la mayor propagación de otros como la covid.

"El sistema inmune tarda unos tres años en recuperarse, pero las células de memoria que has perdido no las recuperas jamás", añade. "Es como cuando uno resetea la memoria digital de su móvil, sí, puedes volver a hacer fotos, pero las que tenías ya las has perdido", explica.