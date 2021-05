Citados para una tercera dosis por un error humano: "¿Cómo sabemos que quedaremos inmunizados?"

Ahora su hija Ana se pregunta "si han detectado ese error, genial. Pero, ¿cómo sabremos si efectivamente mi padre ahora sí queda inmunizado? " y se plantea si no le harán un test de anticuerpos o algún tipo de seguimiento. Pero lo cierto es que no suele hacerse.

Imposible controlar la inmunidad de todos los vacunados

Para los que hayan recibido cita para un tercer pinchazo por algún tipo de error en las anteriores dosis, tranquiliza: "Hay un control importante aunque no lo veamos: se cita con nombre y apellidos, se pone número de lote, tipo de vacuna... hay mucha trazabilidad en el proceso. Y en todo caso, por lo que sabemos no parece peligroso poner la tercera dosis. Ahora no hablamos de ello porque tenemos que vacunar a los que no tienen ninguna, pero poner una tercera dosis de recuerdo y refuerzo es algo que ya se debate", zanja.