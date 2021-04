Los andaluces con 68 años o más ya pueden pedir cita para vacunarse contra la covid-19

Otros grupos

Recaptación mayores de 70 años

Se ha ampliado la recaptación a mayores de 70 años a través de los números de teléfono habilitados para tal efecto. En el caso de no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos de usuarios del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita… desde estos teléfonos se les asigna una cita en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.