Andalucía aumentará las restricciones en muchos municipios: reducirá aforos en hostelería y comercios

Con la incidencia rondando los 250 contagios por 100.000 habitantes en 14 días, el Gobierno andaluz no adelantará la reunión del comité de expertos prevista para la semana próxima y el aumento de las restricciones se limitará a un endurecimiento de los aforos en gran parte de la comunidad.

Según Bendodo, el número de contagios se eleva "de forma preocupante" y ya se está notando "la apertura de la movilidad que se hizo en Semana Santa ¿Dónde estaríamos si no se hubiera prohibido la movilidad entre las provincias?", se ha preguntado el portavoz, que, no obstante, ha recordado que la velocidad de ascenso de esta cuarta ola no es la que hubo en la tercera.