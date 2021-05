Andalucía, Galicia, Navarra y Cantabria se plantean pedir el toque de queda si el Supremo lo avala

Las comunidades que mantienen el toque de queda

Las que se plantean pedirlo si el Tribunal Supremo lo avala

Las que seguro que no

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que no pedirá "ni toque de queda ni cierre perimetral de la Comunidad si la situación continua favorable" . El Tribunal Superior de Justicia TSJ de Castilla y León "en un auto en el mes de octubre" advirtió de que el toque de queda y el cierre perimetral "tenían que estar sometidos a una legislación excepcional". Además, se ha mostrado en contra de que sea el Supremo quien se pronuncie sobre la conveniencia o no del toque de queda o de los cierres perimetrales que pueden solicitar las autonomías. "No se puede trasladar tu responsabilidad al Tribunal Supremo" y ha calificado de "increíble" que Pedro Sánchez haya dado por finalizado el estado de alarma "sin dotar a las comunidades de instrumentos y herramientas para poder gestionar la pandemia" como así se lo ha reclamado el máximo responsable de la Junta en reiteradas ocasiones", ha señalado.

No lo va a pedir, pero no porque no quiera sino porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ya dictaminó que no pueden mantenerse en el territorio los confinamientos autonómico o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de cuatro personas, después del fin del estado de alarma, al considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución. El lendakari, Iñigo Urkullu, ya anunció que no se incluirán aquellas medidas que no hayan sido avaladas por el Tribunal vasco y que de momento no tiene intención de recurrir al supremo.