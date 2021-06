Andalucía no contempla relajar el uso de mascarillas hasta "finales de julio o mediados de agosto"

Hasta la llegada de las vacunas, la mascarilla ha sido la principal arma contra la covid. Sin embargo, a medida que avanza la inmunidad colectiva, algunas comunidades autónomas que se plantean retirarla, al menos en espacios exteriores . En el caso de Andalucía , su consejero de Salud, Jesús Aguirre, es cauto y, este jueves, ha apuntado que hasta "finales de julio o mediados de agosto" no contempla que se pueda relajar su uso.

"Es un debate que no me gusta porque creamos una falsa expectativa de relajación", ha comentado el consejero andaluz de Salud, que se ha declarado así "en contra de que se abra un debate estéril" con el que "no ganamos nada, sólo bajar la guardia", según ha opinado.