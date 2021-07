Andrés, el alta número 6.000 del Gregorio Marañón de Madrid: "Esto no ha acabado, en la UCI vi morir a muchos"

Andrés recuerda ahora que cuando ingresó se preocupaba por su mujer . Cuando despertó en la UCI se alegró al recibir su visita, ya recuperada, y le tranquilizó diciéndole que todos estaban bien, y que él tenía que ponerse bien también: "Entonces me quedé tranquilo y me dio mucha fuerza para continuar”.

“Cuando me desperté no podía hacer nada solo, ni ir al baño ni tenerme en pie, te das cuenta en esos momento de lo importante que son ciertas cosas que haces sin pensar, pero que te ayudan a vivir. Afortunadamente ahora, gracias a la ayuda de todos los trabajadores del hospital, ya me levanto, ando y puedo asistirme yo mismo. Hay personas que aún no entienden lo grave que puede ser esta enfermedad, solo los pocos días que estuve consciente en la UCI murieron varias personas”, explica Andrés.