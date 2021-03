Ángel, que ayudó a morir a su mujer, celebra la ley de eutanasia: "Ahora hay que controlar que la Ley se cumple"

"¿Si ha merecido la pena? Lo volvería a repetir"

Hoy las familias que han luchado para que esto se haga efectivo lo han celebrado frente al Congreso de los Diputados. "Ha sido un paso muy importante, hoy se ha hecho democracia, una ley que nos da un derecho para decidir cómo vivir y cómo morir", dice Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, en abril de 2019. "La verdad, me hubiera encantado que saliera mucho antes para que María José no hubiera tenido que irse a escondidas y preocupada por lo que me pudiera pasar. Hoy María José estaría contenta, seguro que está sonriendo", cuenta.

"¿Si ha merecido la pena? Lo volvería a repetir . Mi mujer tuvo mi ayuda para morir, pero esta ley, a ella le hubiera servido para irse más tranquila sin pensar lo que me podría ocurrir porque sabíamos que me iban a imputar", ha explicado Hernández, desde el Congreso de los Diputados.

"Yo me propongo seguir controlando su cumplimiento y si algún partido progresista quiere utilizarme en sus mitines o en su campaña para que la derecha y la ultraderacha no gobierne en Madrid estoy más que dispuesto", asegura Ángel.

Una lucha larga pero con final feliz

Hoy "nos vamos todos", un poco más libres a la cama. Mi madre sufrió mucho y vivió como no quería vivir ahora nadie tendrá que volver a pasar por eso", asegura. "Este es su legado". Lorente explica que lo que habita hasta ahora era una política de tortura hoy se puede elegir libremente. "Nadie puede imaginar el grado de impotencia que sentimos al ver llorar y hacer gestos de dolor a la mujer que más queremos, sin ser capaces de ayudarla", dice y avisa a los que están en contra de la Ley, "que no se preocupen, esta ley no obliga a nada. Nadie va a poder decidir por nadie, solo el paciente podrá tomar la decisión de cómo morir. Aquí no se mata a nadie, simplemente se da la oportunidad a la gente a que deje de sufrir", ha recalcado.