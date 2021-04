La “angustia” por no desperdiciar dosis de AstraZeneca ante la limitación de edad

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Organismo Autónomo Madrid Salud dependiente del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, está vacunando con AstraZeneca y de momento solo pueden vacunar a personal municipal de 60 a 69 años y jubilados mayores de 60. "Esto hace que el personal esté completamente desaprovechado", explica esta trabajadora que dice que desde el 9 de abril que se suspendió la vacunación con AstraZeneca no saben qué hacer.

"Solo tres personas citadas"

"Tenemos recursos, vacunas, enfermeras... solo nos falta población a la que vacunar. Este martes, por ejemplo, solo había tres personas citadas. Como de cada vial de AstraZeneca salen 10 u 11 dosis, si lo abrimos y pasan más de 48 horas lo tenemos que tirar . Hemos tenido que llamar a otro de los centros que estaban en una situación parecida con tan solo seis pacientes y los hemos unificado. Hemos derivado a los de nuestro centro para que por lo menos se vacunen nueves personas y no se desperdicie la vacuna. Este miércoles no hay ni una sola cita", asevera la trabajadora.

El problema, dicen, es que la Comunidad de Madrid solo les deja vacunar a personal municipal y con el recorte de la edad de vacunación de AstraZeneca ya hay muchas personas vacunadas. "Además son ellos los que deben pedir cita y no sé si la gente lo sabe". Antes de la paralización de Astrazeneca estábamos vacunando a 100 personas al día en cada uno de los 16 centros. Si ahora nos dejaran vacunar a la población general podríamos vacunar a 1.600 personas al día. Eso implicaría más gente a salvo".

Tenemos en este centro 60 viales, es decir 660 dosis que caducan en junio y en julio. Si seguimos esperando los mismo se pasa el plazo. Estamos llamando a los jubilados que conocemos que trabajaban aquí para que vengan a vacunarse. Hoy me han dado ganas de llamar a mis amigas de entre 60 y 69 años para que se pasen por el centro, o, incluso salir a la calle e ir preguntado a la gente ¿cuántos años tiene? ¿se quiere vacunar? Con la cantidad de gente que falta...", se lamenta esta trabajadora que asegura estar indignada por la mala gestión que, según ella, hace la Comunidad de Madrid.

Todo eso, sin contar que estos 16 centros están ubicados en 16 distritos, eso quiere decir, que se facilitaría mucho a la gente del barrio que se pudiera vacunar aquí. Y no hacerles ir al Zendal o al Wanda Metropolitano. "Lo tienen cerca de casa y así evitarían trasporte público y largos viajes. Son todo ventajas", concluye.

¿Se rechaza la ayuda del ayuntamiento?

Desde UGT aseguran que es un despropósito y que no es la primera vez que la Comunidad de Madrid rechaza la ayuda de Madrid Salud. "Ya se desaprovechó a la plantilla de Madrid Salud durante el verano cuando hacían falta rastreadores", dicen. También, en diciembre, el gobierno autonómico declinó una oferta del Ayuntamiento de la capital para usar a sus vacunadores en la campaña contra la covid-19. Pero este organismo, con más de 350 sanitarios sí pudo participar en la campaña de vacunación de la gripe de la Comunidad.

Los trabajadores no entienden que la Comunidad no dé el visto bueno. "Colaboramos en la campaña de la vacuna de la gripe en la que se vacunaron a más de 15.000 ciudadanos y que fue todo un éxito, pero ahora no nos dejan ayudar".