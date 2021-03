Eva pierde el derecho a reducir la jornada porque su hijo dependiente cumple 18: "Me sigue necesitando"

Eva Norte cuenta, angustiada, los días que faltan hasta el 14 de marzo de 2021. Ese día, su hijo, José María, con parálisis cerebral cumplirá la mayoría de edad . Seguirá siendo un dependiente severo, con una discapacidad del 85 por ciento. Sin embargo, la vida ya no será la misma para esta familia. Porque José María cumplirá los 18 años y, automáticamente, dejará de estar bajo la protección de la ley para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

“No anda, no habla, apenas ve, hay que darle de comer, ducharlo”, enumera a NIUS Eva que asegura no tener tiempo para otra cosa. Hasta ahora, el Real Decreto 1148/2011 los amparaba , ya que permitía la reducción de jornada laboral, del 50 por ciento al 99 por ciento, de los progenitores de menores con cáncer u otras enfermedades graves, sin que ello les conlleve una reducción salarial.

Sin embargo, una vez que el menor cumple los 18 años, estas familias pierden ese derecho. “Es absurdo. Al cumplir la mayoría de edad, no deja de ser dependiente”, se lamenta Eva. Al contrario, la adolescencia supone, por lo general, un empeoramiento de estas enfermedades. “Además, ya no es un niño que se pueda dejar con cualquiera. Es un adulto, pesa y requiere mucho más trabajo”, reconoce.

En una semana, esta madre tendrá que volver a su trabajo de dependienta. Ha pedido a su empresa que, al menos, se adapte su jornada al tiempo que su hijo permanece en un centro de Educación Especial, al que acude todos los días. Sin embargo, el horario que le ofrecen no es suficiente para conciliar. “Cuando no haya clases, cuando tenga médico, cuando se ponga malo, ¿qué hago?”, se pregunta angustiada. Algo, esto ultimo, que ocurre con frecuencia. “Tiene problemas respiratorios. Si se pone enfermo suele ser por neumonías o bronquitis y eso no se cura en dos ni en tres días”, se lamenta.