Un estudio responsabiliza a los 'antivacunas' de aumentar un 44% los ingresos en planta y un 78% en UCI

"Si todo el mundo estuviera vacunado, la covid-19 se hubiera convertido ya en una gripe", asegura José E. Boscá

"No es una cuestión de libertad individual, no vacunarse tiene un efecto muy negativo en el sistema", explica a NIUS uno de los autores

Sin vacunas habría habido seis veces más muertes, revela el estudio publicado por Fedea

Si todo el mundo estuviera vacunado, la covid-19 se hubiera convertido ya en una gripe. Esta es una de las principales conclusiones del estudio elaborado por José E. Boscá, José Canoa y Javier Ferri, tres economistas de la Universidad de Valencia. Otro dato destacado en el informe es que "los antivacunas son responsables del aumento del 44% de las hospitalizaciones y del 78% de los ingresos en UCI".

El análisis, publicado por Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, constata el beneficio de las vacunas y cuantifica el impacto negativo que las personas no vacunadas tienen en un sistema de salud ya saturado tras dos años de pandemia. "No vacunarse no solo una opción personal, sino una decisión que tiene un perjuicio social", asevera el catedrático José E. Boscá a NIUS.

La diferencia "atroz" entre vacunados y no vacunados

Tal y como reconoce Boscá, ninguno de los autores del informe es médico. Son tres economistas, dos de ellos catedráticos, que han analizado los datos oficiales de la pandemia en España. Datos que son "tan sumamente contundentes", que no logra entender que alguien no se vacune. "No hay más que coger a 100 personas infectadas vacunadas y a 100 personas infectadas no vacunadas y ver cuántas de ellas han acabado en el hospital, en la UCI o fallecidos, es que la diferencia es atroz", clama. Que la vacuna protege "es incuestionable, si uno mira los datos es incalificable que uno tenga una postura antivacunas".

El trabajo evalúa la situación actual de la epidemia en España y, entre otros aspectos, analiza el coste en términos sanitarios de las personas contrarias a vacunarse durante la última onda pandémica. Los resultados apuntan a que durante la sexta ola, hasta finales de diciembre, las personas antivacunas habrían incrementado:

Los contagios un 14%.

Las hospitalizaciones un 44%, (el 79% para el grupo entre 30 y 59 años).

Los ingresos en UCI un 78%, (el 143% para el grupo entre 30 y 59 años).

Las defunciones un 32%, (el 53% en el grupo de edad entre 30 y 59 años).

La covid-19 causaría tantos muertos como la gripe

Esto es lo que revela el estudio, indica José E. Boscá, que "la gente no vacunada genera muchos más ingresos hospitalarios, UCI y muertos; y que si estuvieran vacunados habría muchas menos hospitalizaciones, UCI y muertes", insiste.

Según el Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Valencia, haciendo un ejercicio de simulación, los datos reflejan que, si todo el mundo estuviera vacunado, habría menos contagios y menos casos graves de covid-19; ya no sería una pandemia y la enfermedad podría ser tratada como algo endémico, como una gripe con incidencia media o moderada.

Haciendo un cálculo aproximado, cuenta Boscá a NIUS, si todos los mayores de 12 años hubieran estado vacunados, el año pasado habrían muerto cerca de 10.000 personas. Un número de defunciones similar o incluso menor al de la campaña de gripe 2017-2018 en la que murieron 15.000 españoles.

Sin vacunas, seis o siete veces más fallecidos

El estudio viene a constatar el impacto "extraordinario" de la vacunación sobre los indicadores sanitarios. Por ejemplo, se concluye, la no disponibilidad de vacunas habría aumentado las muertes por la covid un 571% con respecto a las observadas. Un incremento, sobre todo, en personas mayores de 80 años. Los menores de 60 sólo sufrirían un aumento del 2,1% del total.

Según el coautor del informe, "sin vacunas el número de muertes por covid hubiera sido entre seis y siete veces mayor", asegura. Un efecto de la vacunación que aumenta cuanto más grave es el indicador. Tanto que José E. Boscá considera que las autoridades deberían optar, no por la obligación, pero sí por incentivar a la población que todavía no se ha vacunado. "Si no es por la vía del convencimiento, habrá que poner las restricciones que hagan falta para que acaben vacunándose", asevera.

Efecto "muy negativo" en un sistema saturado

En España, más de 3.900.000 personas mayores de 12 años todavía no se han puesto ni una sola dosis de la vacuna contra la covid-19, y España, reflexiona Boscá, es "uno de los países con menos porcentaje de antivacunas".