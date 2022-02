Aragón suprime restricciones horarias y de aforos y deja el pasaporte COVID para visitas a hospitales y residencias

Respecto al certificado covid, solo habrá que presentarlo en las visitas a hospitales y centros sociales especializados. "En este momento actual pensamos que es interesante mantenerlo aquí pero la efectividad de esta medida en las circunstancias de hace dos meses no es necesaria ", ha dicho Repollés, haciendo referencia a su uso en hostelería y ocio nocturno. Esta medida estará vigente hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2022.

Aragón ha tenido una disminución del 60% en la incidencia, un descenso de la presión hospitalaria y altos porcentajes de vacunación. Pero “esto no ha acabado, así que no podemos dejar otras medidas que se han mostrado muy eficaces", ha añadido la titular de Sanidad para recordar las medidas no farmacológicas todavía vigentes, como el uso de la mascarilla, y animar a la vacunación a los ciudadanos, principalmente a los que se consideran población vulnerable.