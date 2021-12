Archivado el caso contra el director de la residencia de Tomelloso donde murieron 75 ancianos

Según ha informado La Voz de Tomelloso , el juzgado entiende que "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito" y destaca la importancia de circunstancias como la "novedad del virus, desconocimiento de su comportamiento, y subestimación de su capacidad de propagación y letalidad en relación con las personas especialmente vulnerables entre las que se encontraban los ancianos usuarios de este tipo de residencias”.

Una de las quejas de los familiares de los fallecidos es que esta residencia privada no tenía un médico permanente, pero el juez señala que no existía ese servicio antes de la pandemia. También se asume en el auto que el desabastecimiento de material que había en la residencia era generalizado y no debido a una actuación indolente del director.