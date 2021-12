La artimaña de un antivacunas para conseguir el pasaporte covid en Italia: quiso que le pincharan en un brazo de silicona

Obtener el pasaporte covid es vital en Italia si se quiere acceder no solo al trabajo sino también a espectáculos públicos, gimnasios, bares y restaurantes. Aun así, hay algunos que no se quieren vacunar e inventan artimañas para conseguir el preciado 'green pass' (pase verde).

"Me sentí ofendida como profesional", ha confesado la sanitaria Filippa Bua al diario italiano La Repubblica. "Al principio pensé que había cometido un error, que era un paciente con un brazo artificial. Pero el color del brazo me hizo sospechar y le pedí al hombre que descubriera el resto de su brazo izquierdo. Estaba bien hecho, pero no era del mismo color".