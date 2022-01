Así es el sistema centinela de la gripe que vigilará también la covid tras la sexta ola

El recuento diario de casos que hemos vivido desde el inicio de la pandemia no es el futuro de la covid-19. Ya veremos cómo evoluciona la enfermedad que causa el SARS-CoV-2 y de qué manera se compara o no a una gripe, pero lo que es seguro es que el Gobierno ha decidido emplear con la covid el mismo sistema de vigilancia que lleva años funcionando con la enfermedad estacional por excelencia.

El cambio tiene algo positivo: se prevé una covid más leve y unas restricciones menos exhaustivas. Lo negativo es que también se prevé que haya SARS-CoV-2 para mucho tiempo y que cause un exceso de mortalidad conjunto con la gripe un año tras otro.

Este cambio lo recomiendan desde el ECDC en Europa hasta la OMS. Y las circunstancias en este momento obligan. El portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, Salvador Peiró, explicaba en NIUS hace unos días que "con ómicron mantener las reglas de juego de cuando teníamos muchos menos casos pero muchos más graves no tiene sentido".

La covid no es una gripe, sigue siendo más grave desde el punto de vista clínico; pero puede ser útil tratarla igual desde el punto de vista estadístico.

La red ha sufrido mucho durante la pandemia y hay médicos que aún no están informados de los cambios que se están llevando a cabo. Pablo, un médico centinela de Madrid, explica la dificultad que puede suponer tomar las muestras ahora, si la covid sigue siendo más grave que una gripe y es necesario ponerse un EPI cada vez que se tome una. "Si esto va a ser así, yo me bajo del barco" , afirma, al explicar cómo esto podría hacer aún más imposible su ritmo de consultas diario.

Los centinelas no son médicos extra del sistema sanitario , son los mismos que atienden a sus pacientes cada día y que aceptan voluntariamente la labor adicional de colaborar en la vigilancia de las enfermedades.

Aunque parezca que la vigilancia centinela supone una relajación frente a la vigilancia universal actual, puede en realidad ser más realista. "No tiene sentido contar positivos en toda la población. Además los datos son más reales cuando haces las cuentas sobre muestras representativas que cuando las haces en masa, mal hechas", explicaba Peiró, que lo resumía así: "Esto no requiere estar metiendo palitos en la nariz a todas las personas que tienen mocos. Tal y como lo estamos haciendo no sabemos cuánto nos dejamos por contar, por lo tanto nuestros datos son más falsos que si hiciéramos una muestra bien hecha".