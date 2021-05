Atascos kilométricos para vacunarse en el Instituto Ferial de Vigo

El recinto está alejado del centro de la ciudad y además no son solo los ciudadanos de Vigo los llamados a vacunarse, sino también los de otras localidades cercanas. Así que los coches se multiplican y las vías de acceso no dan más de sí. La rotonda que da acceso al Ifevi se colapsa y se forma un embudo en el resto de carreteras que van a dar a ese punto. Esto provoca que las colas lleguen hasta la AP-9. La salida 157 es la que toman los conductores que acuden a vacunarse pero llegar hasta ella se ha convertido en toda una odisea. Por el carril derecho de la autopista los coches avanzan muy lentos y por momentos llegan a estar completamente parados, ya que al estar la salida bloqueada no pueden avanzar. Las colas han llegado a los tres kilómetros.