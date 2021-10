Los malos augurios sobre la pandemia y la vuelta al cole que no se cumplieron: "El virus es imprevisible"

Los peores augurios sobre la pandemia para este otoño no se han cumplido. Algunos expertos vaticinaron un escenario negro para la vuelta de las vacaciones , pero no está siendo así. Cierto es que este virus es impredecible y que cuando en otras ocasiones creíamos que lo habíamos vencido, dio un nuevo zarpazo. Pero esta vez -quizás la primera- la realidad ha sido mejor que lo que esperaban algunos, por los menos, hasta el momento.

Gullón va todavía más allá y defiende que puede, incluso, que no vayan ni a producirse ni siquiera pequeñas ondas en el futuro. "No sabemos cuándo acabaremos totalmente con los ciclos y las diferentes olas porque nunca nos hemos enfrentado a nada similar", apunta. "La gripe de 1918 no tenía sistemas de vigilancia como los de ahora para detectar las olas pequeñas, por lo que no sabemos qué puede pasar", añade.