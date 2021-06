Aumenta la presión de las comunidades autónomas para eliminar la mascarilla en exteriores

Las comunidades que antes pidieron el fin de la mascarilla

No todos quieren eliminar la mascarilla

Pero no todas las autonomías abogan por el fin del uso de la mascarilla. Es el caso de el País Vasco , que lo considera prematuro; Extremadura , que quiere ir despacio y con unidad en todo el territorio nacional; Navarra que aboga por esperar a ver cómo evoluciona la pandemia o Andalucía que no se plantea dejar la mascarilla de momento porque considera que es lo que más protege y lo único que sirve para prevenir la infección.

Lo que dicen los expertos sobre eliminar la mascarilla

Otra idea importante que no hay que tener en cuenta es cómo la población responderá ante la relajación del uso de la mascarilla ya que podemos entrar en falsas seguridades. “Se quita la mascarilla y se relajan conductas, no se conservan distancias físicas, se interpreta que es en cualquier circunstancia en exteriores que se puede dejar de usar, cuando en exteriores, sin distancia física, hay riesgo, y con aglomeraciones, hay riesgo (…) Entonces estamos actuando de una manera un tanto ingenua, pensando que si es aire libre, se puede, y si es interiores hay que usarla. Y bueno, en exteriores, todo depende de dónde, cómo y cuándo. Si nosotros vamos a estar en una proximidad física muy grande, o en un grupo social que se apiña, pues hay un riesgo de transmisión. Yo creo que hay que relativizar y contextualizar y sobre todo no querer tomar atajos, no apresurarse en momentos en los que estamos viendo en el mundo entero que las cosas se las están tomando con calma algunos países que han visto que puede haber riesgos y repuntes”.