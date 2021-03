Austria retira un lote de AstraZeneca tras la muerte de una vacunada

Austria ha retirado un lote de vacunas de AstraZeneca contra la covid como medida de precaución después de la muerte de una persona y la enfermedad de otra tras ser vacunadas, aunque no existe , en principio, relación causal entre lo sucedido y el fármaco .

"Actualmente no hay indicios de una relación causal con la vacunación. Sobre la base de los datos clínicos conocidos, no se puede establecer una relación causal, ya que las complicaciones trombóticas no se encuentran entre los efectos secundarios conocidos o típicos de la vacuna en cuestión", explica la Agencia Federal de Seguridad Sanitaria (BASG).