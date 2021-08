Seis comunidades autónomas han abierto ya la vacunación a niños de entre 12 y 15 años

Si bien no todas las comunidades autónomas han comenzado a inocular dosis a los niños, no es un tema que no esté presente en las agendas de sus consejerías de Sanidad. En el caso de Extremadura, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anunciado que la próxima semana comenzará la vacunación de los jóvenes entre 12 y 17 años.