El auxiliar de enfermería ‘tiktoker’ que anima a los ancianos de un centro: “Les canto rancheras y muñeiras”

Son las nueve de la noche. José empieza su turno en el centro de mayores Nosa Señora do Carme, en Fisterra (A Coruña). Es la hora de visitar, habitación por habitación, a los quince ancianos que viven en la residencia. Pero es el momento, también, de arrancar su ronda de actuaciones . “Entre las nueve y las diez, antes de que se duerman, les canto rancheras y muñeiras”, cuenta a NIUS.

Este sanitario de vocación asegura que es conocido en el pueblo por su espíritu dicharachero. Y lo de cantar, le encanta y se le da bien. Aunque nunca se ha dedicado profesionalmente a ello, los abuelos a los que cuida temen que acabe dejando su trabajo actual por el de cantante. “A veces me dicen que tienen miedo de que me fichen en una orquesta ”, bromea.

20.000 seguidores en TikTok

El cariño con el que José trata a los usuarios ha enternecido a sus seguidores en TikTok. El primer vídeo que subió cantando a sus residentes fue un bombazo. Alcanzó 50.000 visualizaciones en cuestión de horas. “Fue durante el primer confinamiento y me escribieron personas de Estados Unidos, de Colombia, de Uruguay… Fue una locura”, dice. Actualmente, ese vídeo acumula casi 300.000 reproducciones .

En aquel entonces, en lo peor de la pandemia, José le decía a algunos de los residentes que el EPI era un disfraz. “Para una persona que tiene una discapacidad intelectual es un impacto verte así vestido de repente”, señala. Aquellos fueron momentos, dice, muy duros. “Algunos lloraban porque sus familiares no venían a verlos y no lo entendían”, explica. Momentos que se superaron con humor. “Si antes ya les cantaba, a partir de ahí les cantaba el doble. Si yo puede alegrarles de esta forma el día, ¿por qué no lo voy a hacer?”, se pregunta.