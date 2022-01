El avance de la 'variante sigilosa' de ómicron siembra dudas, pero Europa no frena su desescalada

España ha confirmado los primeros casos de la nueva versión de ómicron. Una subvariante llamada BA.2, apodada 'sigilosa' porque no es fácil de detectar con los métodos habituales y que ha vuelto a disparar la incidencia en algunos países europeos.

Tal y como se aprecia en los gráficos de Our World in Data, la curva danesa está disparada, al igual que la francesa. Un crecimiento en picado del número de casos que coincide con la presencia cada vez mayor de la nueva variante de ómicron, la BA.2, que también está haciendo que la incidencia del virus "rebote" en el Reino Unido. Aún así, los países siguen con sus planes de desescalada. Dinamarca dejará atrás todas las restricciones, incluso la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público, a partir del 1 de febrero. ¿Por qué? Porque este aumento de contagios no está acompañado de un aumento en el número de hospitalizaciones, ingresos en UCI o muertes.