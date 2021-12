El baile de precios de los test de antígenos, con diferencias de hasta el 100 %

Son l a estrella de las Navidades, test de antígenos para saber si estás o no contagiado de covid, una prueba que ya puede hacerse quien quiera libremente en su casa si consigue, eso sí, comprar uno . Porque lo que se está viendo es que o no hay o su precio varía dependiendo de la farmacia en la que se compre.

"Hace una semana me vendieron uno por 3,50 en una farmacia de la calle Goya (Madrid), hoy ya no tenían", comenta Ana. Está esperando para poder conseguir un test de los que la Comunidad de Madrid regala por ciudadano "pero es tarea imposible, llevo desde que lo anunciaron intentándolo, menos mal que en Nochebuena tenía el que había comprado, ahora los precios se han disparado ", explica.

"A mi me han llegado a pedir 8 euros en una farmacia de la Gran Vía de Murcia pero no lo compré porque me pareció un abuso", comenta indignada Laura. También ella quiere hacerse la prueba antes de la cena de Nochevieja y confiesa que al final seguro que acaba pagando lo que le pidan por "necesidad". Y eso es, según nos dicen desde FACUA, la causa de las diferencias de precio, que "no está regulado y se está especulando".