Los barrios pobres de Barcelona están menos vacunados que los ricos: "Pedir la cita por internet ha sido imposible"

La vacuna contra el coronavirus está llegando más lentamente a los barrios pobres de Barcelona que a los ricos. Les Corts, Gràcia, el Eixample y Sarrià-Sant Gervasi realizan la inmunización a una mayor velocidad mientras que en Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí la tasa vacunal es hasta un 30% más baja. "Pedir la cita por internet ha sido imposible, lo he tenido que hacer por teléfono sino me hubiesen ayudado no me habría podido vacunar", explica una vecina de Ciutat Vella a NIUS.