Beatriz, 16 años y covid persistente: "Es como tener un bulto de carne en el sofá"

Su madre, Esther Franco, lo cuenta con desesperación en la voz. "Tener una hija de 16 años que parece un bulto de carne en el sofá, te destroza. No sabes qué hacer, qué le pasa, quieres que se levante, le das ánimos pero ella no te mira. Sus dolores de cabeza son tan intensos que a veces pienso que se va a volver loca. La covid persistente la está dejando sin ganas de nada con solo 16 años".

"No ha sido capaz de ir al colegio en seis meses y no podía concentrarse ni seguir las clases online. Se levantaba a las dos de la tarde y se iba al sillón, así día tras día. Estaba al borde de la depresión, apática, no participaba en nada, solo miraba al infinito. Hemos ido a urgencias más de 10 veces, no daban con un tratamiento que remitiera los dolores. La inflaron a corticoides para que el virus no atacara a los pulmones. Pero no estaba bien", cuenta Esther.