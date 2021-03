Beatriz, la niña contagiada de covid dos veces en cuatro meses: "Y creemos que hubo una tercera"

Al haber pasado ya la enfermedad, no toman medidas especiales. “Pensábamos que tendría los anticuerpos” , explica su madre. Sin embargo, a los diez días, la niña sale del colegio con síntomas muy claros. “Al recogerla me dijo que había perdido el gusto y el olfato”, nos cuenta Beatriz que reconoce que lo han pasado muy mal pensando que podía haber contagiado a alguien. “Ella ha estado muy preocupada. Tenía miedo de haberle transmitido el virus a algún compañero de clase o a los abuelos ”, explica. Afortunadamente, pasada la cuarentena, nadie de su entorno ha presentado síntomas.

La familia no se explica qué ha podido pasar. “Es que si no llega a perder el gusto y olfato no nos damos ni cuenta”, se lamenta su madre. Los resultados de la última prueba serológica, practicada el 2 de marzo, confirman que la niña tiene anticuerpos y su caso se investiga en los laboratorios del Hospital San Cecilio de Granada.

Sin embargo, la historia va más allá porque la familia sospecha que la menor no ha pasado la covid dos veces, si no tres, siendo la primera hace justo un año, en marzo de 2020, aunque sin síntomas. “En aquella ocasión, yo me contagié y tuve que aislarme. Ella se fue con su padre y, a los días, el padre empezó con síntomas. No hay otra explicación”, argumenta su madre. De esta forma, padre e hija, podrían haberse reinfectado meses después.