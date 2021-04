Tres o cuatro cervezas al día podrían reducir el efecto de la vacuna según científicos americanos

Y sí, si se ha fijado en la palabra "excesiva" en el párrafo anterior, sepa que ahí está la clave. Un consumo moderado de alcohol no tiene por qué influir en el desarrollo de anticuerpos que provocan las vacunas . Pero beber mucho, sí. Así nos lo confirma Carmen Martín Alonso , vocal de la Sociedad Española de Inmunología. "Una ingesta de alcohol pequeña como una caña o un vino no debería afectar. Otra cosa es llevar seis copas encima o beber esas cantidades todos los días. Evidentemente la respuesta de todo su sistema inmune tanto a vacunas como a bacterias iba a estar disminuida, igual que los anticuerpos y las defensas que producen las vacunas".

Experimento en Reino Unido: menos linfocitos tras consumir alcohol

Abstinencia en Rusia para vacunarse

En Rusia lo advirtieron a finales de 2020 : " Ni antes, ni después, ni durante. Simplemente, nunca y en ningún caso" afirmó sobre el consumo de alcohol para los interesados en vacunarse Anna Popova, jefa sanitaria rusa. Desde España, Carmen Martín cree que " no existen ensayos clínicos de ninguna vacuna en los que los participantes beban alcohol de manera regular. Además Rusia es un país con problemas de salud pública por las altas tasas de alcoholismo que se ven en algunas regiones. Creo que estos dos factores influyen en la recomendación de las autoridades de no beber alcohol tras recibir la vacuna rusa".

La realidad es que tampoco todos los especialistas coinciden con la severidad gubernamental, incluido Alexandr Guintsburg, director del Centro Gamaleya, que desarrolla la vacuna Sputnik-V.

"No hay que emborracharse en ningún caso, incluido durante el proceso de vacunación, ya que el alcohol influye negativamente no sólo en el comportamiento de la persona, sino también en el funcionamiento del sistema inmunológico, pero una copa de champán no hace daño a nadie", comentó. Por ello recomendó no tomar alcohol tres días después de cada inyección de la vacuna, de la que son necesarias dos dosis.