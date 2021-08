Begoña y sus dos hijas tienen covid persistente: "Entre las tres reunimos los 200 síntomas del virus, es un infierno"

"Por ejemplo, yo he vuelto a trabajar hace tres meses pero ha habido días que no era capaz de moverme, siempre tenía fiebre, no mucha pero si febrícula. Otro día, cogí el coche para ir a buscar a mi hija al colegio y cuando lo aparqué no sabía que hacía allí y me fui a hacer recados. Olvidé recoger a la pequeña del colegio. Es una sensación de tener la cabeza hueca por dentro. No recordar ni el nombre de tu vecina tras 20 años de amistad es muy duro. Nunca había sentido algo así", explica Begoña.