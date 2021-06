Belén, la última paciente del hotel medicalizado de Madrid: "Me siento un símbolo de que la pandemia se acaba"

Medio hotel medio hospital

Belén se va ya a casa con su pareja, a comerse esa pizza en su sofá. Ha pasado su aislamiento en este hotel para no contagiar a nadie, ya que su piso es muy pequeño y no había manera de mantener la distancia. Pide a los jóvenes que no se confíen, que "esto se está acabando, pero aún podéis contagiaros como me ha pasado a mí".