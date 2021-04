Los beneficios y los riesgos de la vacuna de AstraZeneca en gráficos, según la EMA

Hospitalizaciones prevenidas vs. trombos

Ingresos en UCI evitados vs. coágulos

Muertes prevenidas vs. trombos

En cuanto a las muertes prevenidas , la situación cambia. En este caso el beneficio de la vacuna en los menores de 30 años es menor que la probabilidad de sufrir un coágulo. De hecho, aunque la Agencia Europea del Medicamento no establece ningún límite de edad, el Reino Unido no inocula la solución de AstraZeneca a menores de 30 años .

Por todo ello, la Unión Europea sigue recomendando el uso de la vacuna ahora llamada Vaxzevria, antes AstraZeneca, "porque sus beneficios superan los riesgos para una persona potencialmente expuesta al agente que causa la enfermedad". Lo que la EMA no ha podido determinar, ya que no ha habido suficiente tiempo ni exposición, es si el riesgo de coágulos tras la segunda dosis es diferente al de la primera, por lo que no ha cambiado las recomendaciones actuales.