Benito Almirante, epidemiólogo: "Los casos de jóvenes suben pero su repercusión en hospitales es muy limitada"

Un brote entre los jóvenes que se debe a “que no hay volumen de personas de esta edad vacunadas y porque es el grupo de edad que tiene más posibilidad de interacción social”. Lo explica Benito Almirante , epidemiólogo y jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona).

No debemos olvidar que la transmisión de cualquier variante depende fundamentalmente de la interacción social

R: Aún no hay volumen de personas de esta edad vacunadas. Además es el grupo de edad que tiene más posibilidad de interacción social . Por lo tanto es el núcleo en el que se puede transmitir el virus con mayor posibilidad independientemente de que haya nuevas variantes del virus.

R: Las nuevas variantes preocupan en el sentido de que tienen mayor capacidad de transmisión. Si nos hacemos la idea de lo que está sucediendo en Mallorca, el brote más grande de España, en la mayor parte de los casos diagnosticados son de la variante alfa, la que teníamos mayoritariamente. A pesar de que la nueva variante delta se puede transmitir con mayor posibilidad, no debemos olvidar que la transmisión de cualquier variante depende fundamentalmente de la interacción social .

Los más beneficiados de llevar mascarilla son los que aún no están vacunados

R: No es fácil. Tendríamos que pedir a la gente joven que tuviera mucha menos interacción social , y si la tiene que adopte las medidas destinadas a evitar la transmisión. Básicamente la distancia y el uso de mascarilla cuando la distancia de metro y medio no se pueda mantener.

R: La situación epidemiológica apoyaba esta medida. No es diferente a lo que se ha hecho en otros países. Mientras no haya aglomeraciones no hay prácticamente riesgo de transmisión. Además es un aliciente para que todo el mundo entre en el programa de vacunación. Es razonable que todos los que lo consideren la sigan utilizando. Y esto seguramente perdurará en el tiempo.