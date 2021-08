Así se blindarán las comunidades de cara al 15 de agosto, el día con más fiestas patronales del año

Así lo ha determinado la Comisión Científico-Técnica del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en su reunión de trabajo celebrada este jueves, en la que ha constatado la necesidad de que, aunque no se vayan a celebrar las fiestas en este segundo año de pandemia, no debe programarse "nada que provoque concentraciones de personas en número y manera no controlados y con riesgo de no cumplir con las medidas preventivas". Por tanto, la comunidad mantendrá todas las restricciones contempladas en el Decreto del 22 de julio del Gobierno Vasco.