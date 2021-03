Brais Lorenzo, el fotoperiodista que intenta mostrar "los momentos felices" que esconde la pandemia

El gallego Brais Lorenzo es uno de ellos. A sus 34 años, sigue cosechando reconocimientos a nivel internacional . Ourensano, fotoperiodista desde hace una década y un auténtico apasionado de su trabajo: ''En el instituto me aburría, faltaba mucho a clase. En la Escuela de Artes descubrí mi verdadera vocación a través de unas becas de viajes y fotografía. Dos meses en Etiopía, otros tantos en Perú…''. Aunque esta vez no le ha hecho falta viajar tan lejos para que sus instantáneas lleguen a cualquier parte del mundo.

Seleccionada entre más de 4.000 fotografías de 80 países

Un celebración de cumpleaños internacional

Elena celebraba también un cumpleaños atípico. Es usuaria de la residencia de mayores San Carlos, en el municipio ourensano de Celanova, considerada la zona cero de Galicia al ser el primer centro en sufrir un contagio masivo por coronavirus. ''En aquel momento, los medios materiales y humanos no eran suficientes. Estuve acompañando a sus trabajadoras durante tres días cuando todavía había infectados en las instalaciones, registraron una decena de fallecimientos y el estrés era máximo . Lo que más me marcó fue el funcionamiento de una residencia de mayores en medio de una pandemia. Son unas guerreras, y mi agradecimiento por permitirme realizar mi trabajo acompañándolas será eterno''.

El colaborador de la agencia EFE o el diario Faro de Vigo nos deleita con imágenes que apelan al sentimiento. Aquí descubrimos la fortaleza de Brais Lorenzo. Reconoce entre risas que parte del secreto quizá esté en formar parte ''de la generación del ‘86'', pero poniéndonos serios su trabajo tampoco ha sido fácil, y es incapaz de ocultar la faceta más humana y humilde: ''Me cuesta exteriorizar las emociones, incluso cuando veo una película. No acaban de salir. Pero hay fotos que no he podido hacer. Reconozco que he tenido que bajar la cámara en más de una ocasión''.