Bruno, el primer bebé que nace en España con anticuerpos contra la covid tras vacunarse la madre

Dudas sobre su nivel de protección y cuánto dura

Es el primero del que tenemos noticia en España, pero no en el mundo. El pasado 17 de marzo, una mujer dio a luz, en Florida (EE.UU.), a una bebé con anticuerpos después de que la madre hubiera sido vacunada en la semana 36 de la gestación.

En las vacunas que han sido aprobadas hasta ahora, no se había incluido a mujeres en los ensayos, por lo que no se han podido estudiar estos casos y no está claro todavía qué nivel de protección tendrían estos bebés. Algunas farmacéuticas ya están comenzando a incluir a las mujeres embarazadas en sus estudios.