Rumanía es el país con más muertos por millón de habitantes de la Unión Europea y el segundo que menos vacuna

El 69% de la población está sujeto a toque de queda por no estar vacunado

"La población piensa que el coronavirus es un invento y que es igual que la gripe"

Rumanía vive en un bucle pandémico del que, de momento, no tiene salida. La principal razón es que apenas ha vacunado al 31% de su población con pauta completa, según los datos de Our World in Data. Es la segunda tasa de inoculados más baja de la Unión Europea. El coronavirus circula con facilidad. El resultado es demoledor, ya que es el país con más muertos por millón de habitantes del bloque.

El Gobierno ha optado por aplicar medidas draconianas. Su objetivo es aliviar la presión sobre los hospitales e impulsar la vacunación. Ha prohibido salir a la calle por la noche a los habitantes sin vacunar. Lo singular de la situación es que el toque de queda afecta a la mayoría de la población, ya que el 69% no está inoculada. Alrededor de 13.5 millones de personas tienen que quedarse en casa de 22:00 a 05:00 horas.

La ola, junto a la escasa inoculación, ha derivado en 22 muertes por millón de habitantes a 14 días. Las diarias se sitúan alrededor de 300. El Gobierno ha comunicado que el 91,5% de los fallecidos la semana pasada no estaban vacunados.

La curva, aunque no tan pronunciada como hace unos días, aún no ha alcanzado su pico. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington estima que podrían superar las 500 la próxima semana. Las unidades de cuidados intensivos notan el latigazo del patógeno. En regiones como Transilvania han adaptado zonas pediátricas para hospitalizar a adultos. Hay alrededor de 2.000 ingresados, cuadruplica a España con 24 millones de habitantes menos.

La ola de casos empieza a bajar, la de muertos tardará

Los contagios alcanzaron su máximo la semana pasada, cuando rebasaron los 18.000. Dicho número se ha reducido a la mitad, pero las defunciones aún tardarán unos días en disminuir. Su tasa de infecciones por millón es de 742, la quinta más elevada de la Unión Europea.

Investigadores de la Universidad Babes-Bolyai, situada en la ciudad rumana de Cluj-Napoca, han elaborado un mapa de incidencia por comunas. Gran parte del mismo está en colores cálidos, que marcan el riesgo alto.

Lo peor se vive en los núcleos urbanos: Bucarest, Piatra Neamt, Cluj-Napoca y Brasov, entre otros. El microbiólogo y director del departamento de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López, señala a NIUS que Europa corre riesgo de que aparezca una nueva variante. "Con un porcentaje de vacunados bajo y el virus completamente libre es un país a vigilar. Hay que seguir haciendo controles en los aeropuertos", asevera.

Mentiras que contribuyen al desastre

"Hay muchos sitios para vacunarse y aun así la gente no acude", explica a NIUS Mihaela. Dejó Rumanía hace 14 años, pero conserva allí familia y amigos.

Un bulo que ha circulado por redes sociales en los últimos días apunta a que todos los centros de vacunación han cerrado por falta de afluencia. Es falso, el país tiene activos más de 200 enclaves, de acuerdo al Gobierno. En algunos incluso es posible recibir el suero desde el coche. El bulo iba acompañado de imágenes de una celebración por la clausura de los centros. También es mentira, corresponde a una protesta de 2017 en contra de un decreto que despenalizaba algunos supuestos de corrupción.

Escepticismo ante el virus

Lulia vive en Bucarest y no quiere oír hablar de vacunarse. Ella, que es enfermera, comenta que "la mejor vacuna es no tener miedo". Las secuelas que le ha provocado el coronavirus a sus 28 años tampoco doblegan su opinión: "Me ha creado la sensación de tener fiebre, cuando no la tengo. También sufro dolores muy fuertes en las piernas".

Elena es igualmente enfermera y ha rechazado la profilaxis. Confía plenamente en la protección inducida por la infección, pese a los grandes riesgos que conlleva. "Si la gente hubiera respetado el confinamiento estaríamos ya inmunizados, gracias a haber pasado la enfermedad en casa", apunta. Esa es una estrategia que ya ha fracasado en países como Suecia. Incluso el rey, Carlos XVI, criticó la gestión.

Alejandro se sorprende de lo que ha visto en Rumanía. Ha viajado junto a su novia para visitar a la familia de ella, que vive en un pueblo cercano a la capital del país. "La población piensa que el coronavirus es un invento y que es igual que la gripe. Lo repiten como un mantra", dice.

Sin confianza en el Gobierno

El escenario es dramático. La solución al problema está al alcance, pero pocos acceden a la inyección. "Les digo que lo hagan, pero no me hacen caso", prosigue Mihaela, que recibió la profilaxis en España. El epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona Jeffrey Lazarus ha hablado en varias ocasiones con compañeros rumanos. El problema, puntualiza, es que "hay poca confianza en el estado" porque "no hizo lo suficiente para informar y convencer".

En el anterior punto coincide la enfermera Esther, que llegó a España desde Rumanía hace cuatro años: "Es importante hacer campañas de información para que la población entre en razón y sepa que es necesario vacunarse". Relata que allí viven en un círculo vicioso de miedo al virus y a la profilaxis. Para ella es vital que las autoridades informen correctamente sobre "los efectos secundarios para aumentar la confianza".

Nula seguridad del sistema sanitario

Para rematar el escenario, el sistema sanitario infunde muchas dudas en los habitantes. Mihaela denuncia que, pese a gozar de sanidad pública, es necesario pagar a los médicos: "Mi madre estuvo ingresada y tuve que mandar dinero para que se lo diera a los médicos. Solo funciona pagando". Esther corrobora que es una práctica habitual: "Si no les das dinero algunos te miran mal, la gente está acostumbrada".