Buenas noticias sobre ómicron y los niños: no causa más daños que delta a pesar de la subida de casos

La noticia en principio asusta pero hay que ponerla en contexto. Tanto Sudáfrica como Estados Unidos han reportado un incremento en los ingresos de los menores en esta última ola dominada por ómicron que no se había producido antes en toda la pandemia. Fue Sudáfrica la primera en dar la voz de alarma. A principios de diciembre, en plena ola de contagios del país, las autoridades informaron que en Tshwane, epicentro de la nueva variante, el 10% de los ingresados por SARS-CoV-2 tenía menos de dos años.

Ahora es Estados Unidos la que avisa. Allí los ingresos de los menores están aumentado más del doble que entre los adultos. Solo en diciembre las hospitalizaciones en las unidades pediátricas subieron un 50%, según publica The New York Times. Ninguno de ellos estaba vacunado.

¿Es previsible que esto pase en España? La respuesta es que todo apunta a que no sea así. "Aquí en España no hemos visto aumento de casos en niños menores de 12 años ni aumento de la gravedad. No creo que ómicron represente un problema peor para los niños que otras variantes", asegura a NIUS el pediatra e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona y miembro del comité de la Asociación Española de Pediatría, Quique Bassats. "Ni Estados Unidos ni Sudáfrica han presentado sus datos desagregados por ausencia o presencia de enfermedad crónica o de otros problemas, ni tampoco por edad, lo que ayudaría a interpretarlos correctamente", asegura.