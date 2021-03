El 'cabreo' de los octogenarios vascos por el "retraso" en la vacunación: "Y a mí, ¿por qué no?"

Según datos actualizados, en Euskadi sólo el 45,2% de los mayores de 80 ha recibido la primera dosis. Es el caso de Alicia Pérez que a sus 82 años no sabe cuándo la van a vacunar, “le pregunté al médico de cabecera cuando fui a tomarme la tensión y me dijo que me llamarían y aquí sigo esperando, no me separo del teléfono”. Incertidumbre que se ve acrecentada al saber que a su hermana, de 88 años y que vive en Barakaldo (Bizkaia), ya le han puesto la vacuna. “¿Y a nosotras por qué no?”, se pregunta con preocupación.