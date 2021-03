El calvario de Fran, con síndrome de Tourette: vivir con tics involuntarios y soportar las burlas

Pero su enfermedad no es su principal problema. Lo que verdaderamente supone un calvario para este joven son las continuas burlas y mofas de los que lo rodean. “Me he tenido que volver a casa llorando, en muchas ocasiones”, se queja, impotente. Un acoso que le lleva al punto de no querer salir a la calle. “Tengo que aguantar comentarios, que me señalen y se rían de mi. Me siento como un bicho raro. Incluso me han llegado a echar de algún establecimiento porque pensaban, por mi comportamiento, que había tomado alguna sustancia”, nos cuenta.