Cantabria, Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana frenan la desescalada ante el repunte de contagios

Siete semanas después, el impacto de la variante delta y los brotes entre la población más joven todavía no vacunada han revertido la tendencia a la baja en la incidencia acumulada de casos y han llevado a Cantabria, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares a plantear un freno a la desescalada e incluso pasos atrás.

Por su parte, Cataluña no ha adoptado medidas sobre la desescalada, aunque en las últimas 24 horas, su incidencia ha pasado de 122 a 147,3; el pasado 15 de junio, estaba en 98,7.

La consellera de Salut del Govern, Patricia Gómez, anunciaba este martes que un frenazo en la desescalada. Se abren dos semanas de pausa, y el 11 de julio se valorará si conviene seguir abriendo la mano en el sector del ocio nocturno (donde los clientes deberán llevar mascarillas cuando no consuman, con 6 personas por mesa y hasta las 2 de la madrugada) o la restauración, donde el aforo no superará el 50%. Horarios, aforos y accesos a playas y parques todavía no han quedado del todo ‘liberados’.