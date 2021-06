Carlos, con una enfermedad rara del esófago: “Cada vez que como tengo miedo a atragantarme y morir”

Empezó teniendo problemas para comer, “no me explicaba qué me pasaba”, recuerda Carlos. Se atragantó en tres ocasiones, y en la última, a través de una endoscopia con biopsia le detectaron la enfermedad. “No le dieron ninguna importancia , y achacaron que estaba relacionado con mi alergia alimentaria”, relata a NIUS.

Durante siete años, sin tratamiento, ha seguido lo que su instinto le marcó. “Dejé de comer trigo, ternera y muchos otros alimentos”. Hasta que a comienzos de este año un brote con cinco atragantamientos en menos de un mes puso patas arriba su rutina. “Por no haber tenido un control de medicación durante estos años me ha ocurrido esto”, relata.

Se recuerda como una persona muy activa, viajera y ahora “no salgo de casa”. Muy emocionado, explica la pesadilla que está viviendo: “Cada vez que me pasa o creo que me va a pasar, pienso que voy a morirme”. Su esófago está destrozado, lo que tendría que ser liso, está anillado como “una persona mayor”. No permite que pasen los alimentos de manera natural.