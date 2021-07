Cartas contra la soledad: una idea que nació en pandemia y que disfrutan en dos residencias de mayores de Ourense

Pilar González es la fisioterapeuta, pero ahora sus labores se han ampliado y trabaja también como cartera. “Yo me desplazo de un centro a otro y cuando llego ya me están esperando en la puerta. Lo primero que me preguntan es si llevo carta para alguno. Como se me olvide tengo que dar la vuelta”, cuenta entre risas. Si su trabajo antes era fundamental por los tratamientos que ofrecía a los ancianos, ahora se ha convertido en indispensable por ser la ‘recadera’ que les hace llegar la tan esperada correspondencia.