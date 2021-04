Carteles sencillos y directos a la hora de citar para la vacunación a los burgaleses

El cartel no puede ser más claro pero como, en un asunto tan importante como éste, no se puede dejar al azar el que los interesados lean o no dicho cartel, una llamada telefónica de Sanidad a cada uno de los candidatos de 74 años a vacunarse les ha puesto sobre aviso. Ya tienen fecha, lugar y hora. Y una nota aclaratoria, para evitar colapsar los centros de salud, nada de llamar si no se puede acudir en la fecha y hora señaladas. Cuando haya nuevas convocatorias para vacunarse, se avisará.