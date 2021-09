Castilla y León, Asturias y Galicia ponen rumbo a la nueva normalidad con menos de 50 casos de incidencia

Son las únicas comunidades con indicadores por debajo de 50 . Este es el umbral que marca el riesgo bajo, de acuerdo a los niveles aprobados en el Consejo Interterritorial. No obstante, en las próximas semanas cambiarán los parámetros con la nueva actualización.

Castilla y León y Galicia han sido las últimas en descender del medio centenar. Están en 49 y 45 respectivamente. El caso de Asturias es muy particular . Aparte de tener la menor incidencia del país (17), es el único territorio en situación de nueva normalidad. Dicho nivel se sitúa en un valor igual o menor a 25.

España ha relajado las medidas paulatinamente en las últimas semanas. El público ha vuelto a los estadios, los aforos han aumentado, los horarios de cierre en hostelería se han atrasado y el ocio nocturno ha reabierto. Por el momento, la curva de contagios no ha sufrido repuntes y sigue a la baja.

"Pueden relajarse gradualmente cuando la incidencia media sea inferior a 25 . También hay que vacunar a los seis millones de personas mayores de 12 años que aún no tienen la pauta completa", explica a NIUS el exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud Daniel López Acuña . Actualmente, el 76,6% de la población (36.3 millones de habitantes) ha completado la pauta de vacunación . Todavía no la tienen alrededor de cinco millones de personas mayores de 12 años (grupo diana).

Por su parte, el epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona Jeffrey Lazarus recalca la relevancia de dos medidas claves: "Mascarillas en interiores y transporte público, así como el certificado para viajar". Aunque los fallecimientos e ingresos han disminuido notablemente, el covid persistente continúa siendo un riesgo del que aún no hay demasiada información. "La mayoría no tendrá problemas, pero es mejor no infectarse".