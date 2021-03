Castilla-La Mancha pide a Madrid que cierre en Semana Santa "para que no sea una segunda Navidad"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a la vecina Comunidad de Madrid "paciencia" y un "último esfuerzo" a fin de mantener el cierre perimetral de sus fronteras que evite la salida de sus ciudadanos, sobre todo para que "la Semana Santa no se convierta en una segunda Navidad en términos de contagios y que después de una ola tan dura venga otra mucho peor".

"A la Comunidad de Madrid lanzarle un mensaje y es que quizá hay que hacer ya un último esfuerzo, porque estamos en pleno proceso de vacunación, pero hay que ser pacientes y seguir esforzándose por nuestros mayores y las personas más vulnerables. No podemos dejar que la Semana Santa sea una segunda Navidad en términos de contagios. No podemos dejar que después de una tercera ola tan dura que hemos vivido venga otra peor, porque aún seguimos teniendo muchas personas en la UCI luchando por su vida. No quiero que nadie se olvide de esto", ha pedido la portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha.