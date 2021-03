Los catalanes entre 60 y 65 años hacen cola y agotan las citas por Internet para ponerse AstraZeneca

Las colas se suceden dos días consecutivos, decenas de personas - todos de entre 60 y 65 años - esperan su turno frente a los puntos de vacunación habilitados. El ritmo es rápido, una vez puesta la dosis, deben esperar 15 minutos. En el puesto de vacunación de la Universitat de Barcelona, los que esperan cuentan que el martes les llegó el SMS con el link para seleccionar fecha y lugar. "No me lo he pensado, ya tenía ganas de vacunarme", explica uno, otros no han esperado el aviso, como un matrimonio - él de 65 años y ella de 63 - que se apuntaron "para que nos llamaran cuanto antes", explican.