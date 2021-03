La queja de los catalanes que no consiguen cita para vacunarse al no saber usar la web

El Govern ha habilitado una web en la que solicitar cita para vacunarse; 100.000 personas ya tienen la suya

Margarita, de 64 años, no sabe navegar por internet y llamó al 061 para pedir una solución: "Me dijeron que buscara ayuda si no quería quedarme sin"

El 95% de las citas ya están reservadas: "Somos de Barcelona y deberíamos ir hasta Tremp, a dos horas y media", lamenta su hijo Carles

"No me quiero quedar sin vacuna por esto". Es el lamento de Margarita, de 64 años, cuya experiencia con la tecnología se limita a enviar y recibir mensajes por Whatsapp y a ver fotos en Instagram. El Departament de Salut de la Generalitat ha habilitado la página web vacunacovidsalut.cat para que residentes en Cataluña de entre 60 y 65 años puedan pedir cita para vacunarse, un auténtico impedimento para aquellos que, nacidos entre 1956 y 1961, no saben navegar por internet.

Esta andaluza residente en Barcelona recibió el martes 23 de marzo un SMS de Salut que le informaba de que puede solicitar vacunarse por esta vía. Llamó a su ambulatorio, que tras varias horas la derivó al 061: "Yo les dije que no soy capaz de hacerlo, que no estoy puesta en el tema, y me dijeron que buscara ayuda de alguien si no quería quedarme sin nada'", en palabras de Margarita, que agrega: "¡Y se quedaron tan panchos!".

Por ello, ha recurrido a su hijo Carles para que le eche una mano, aunque tampoco ha tenido demasiado éxito, esta vez, por otros motivos. De hecho, la web ha recibido tal cantidad de peticiones que 100.000 catalanes ya tienen su cita programada desde este lunes, aunque muchos deben seguir esperando por la saturación de ambulatorios y puntos de vacunación: "Tras introducir los datos, aparecen los únicos puntos que quedan libres, como Tremp, en Lleida... ¡a nada menos que 2 horas y media en coche!".

Margarita no es la única, otros muchos casos han sido denunciados en redes sociales: "Mi padre más o menos se apaña con las tecnologías y aun así me ha pedido que le eche un cable. ¿Cómo contactáis con personas que no dominan las tecnologías para vacunarlas?".

Mañana vacunan a mi padre. Le ha llegado un SMS en el que pone que tiene que pedir cita para la vacuna. Se ha acercado al centro de salud y le han dicho que la cita se solicita online. A través del link que viene en el SMS te envían un código al móvil (sigue) — Olga Rodríguez (@olgarodri) March 24, 2021

El 95% de las citas, reservadas: no hay suficientes vacunas

La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha reconocido en una entrevista en RAC1 este jueves que no hay suficientes vacunas para inmunizar a toda la población de estas edades y que, por ello, la conselleria de Alba Vergés envía SMS a las personas de mayor riesgo y que "el resto puede esperar" a pesar de que también pueden pedir cita, contribuyendo así a la saturación de los servicios de salud. De hecho, el 95% de las citas disponibles ya están cogidas, aunque las autoridades catalanas esperan poder ampliarlas con la llegada de 17.000 nuevas dosis de AstraZeneca.

Margarita es una de las personas que han recibido dicho SMS, aunque ella no cree que haya llegado aún su momento. "Seguro que hay gente a la que le pertenece la vacuna más que a mí, hay mucha gente a la que tienen que vacunar todavía", insiste la madre de Carles, que añade: "Tengo un vecino de 91 al que ni siquiera lo han llamado". Aun así, quiere ponérsela (a pesar de las dudas en su seguridad que ha generado la vacuna en cuestión, la de AstraZeneca) porque "hay que empezar a hacer una vida un poco más normal".