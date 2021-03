Cataluña alerta del aumento de contagios: "Está en nuestras manos frenarlo"

"Los últimos días hemos dejado de bajar y la curva vuelve a subir", ha aseverado este 31 de marzo, fecha en la que Salut ha informado de 1.771 nuevos contagios detectados por PCR (400 más que el día anterior) y de 24 ingresados más en planta. No obstante, no confirma estar ya en una cuarta ola porque ha reconocido que el aumento de contagios "no es tan drástico y rápido como en anteriores ocasiones, como en octubre y en enero", y concluye: "Nos debe alertar, aún estamos a tiempo de frenar el crecimiento y de que no haya una cuarta ola muy pronunciada".