Cataluña exigirá test o certificado digital de vacunación cuando reabra el ocio nocturno

La Generalitat cerrará el ocio nocturno en espacios interiores a partir de este fin de semana y también obligará a hacer tests de antígenos o tener la pauta completa para poder asistir a acontecimientos con más de 500 personas. Así lo anunciaba el Govern este martes y el titular de Salut ha defendido hoy la medida asegurando que en las discotecas se han originado 25 brotes de Covid en los últimos días pero también ha contextualizado que no es el único responsable : "Es el ocio en general. Este ocio se puede producir en un local cerrado o en mi casa" ha dicho, pero ha defendido el cierre de discotecas cerradas porque "la velocidad de contagio que tenemos en el grupo de jóvenes es altísima", ha asegurado.

Pese a que las discotecas no podrán abrir, se mantienen los festivales como el Cruïlla que empieza este jueves en Barcelona. Argimon ha explicado que se hará seguimiento a las personas que asistan a estos eventos ya que existe registro de entrada. Sin embargo, ha criticado que en las imágenes del pasado fin de semana muchas personas no hayan usado la mascarilla cuando no existía distancia de seguridad.