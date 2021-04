Cataluña levanta el confinamiento comarcal el próximo lunes y permite la movilidad por todo el territorio

Los catalanes podrán moverse libremente por toda Cataluña a partir del próximo lunes 26 de abril. Tras constatar que la Semana Santa no ha provocado una "explosión de casos" en la comunidad, el Procicat ha descartado la opción de las veguerías que se contemplaba y se ha decantado por la libre circulación por todo el territorio. Además, el estancamiento de los datos también ha permitido al Govern relajar otras medidas y a partir del lunes:

Estas restricciones estarán vigente hasta 3 de mayo, cuando se volverán a revisar. Lo que sí se mantiene inamovible es el confinamiento de Cataluña como comunidad autónoma. Es decir, no se puede salir del territorio catalán si no es por una causa justificada. En ningún caso se puede salir de la comunidad para ocio, viajes u otros casos no recogidos en las excepciones al confinamiento que encontrarás más abajo. Sin embargo, sí se permiten los desplazamientos a Andorra, que están amparados por una normativa de rango estatal.