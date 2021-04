Cataluña mantiene el confinamiento comarcal y el resto de medidas restrictivas hasta el 26 de abril

El Govern asegura que "no ha habido una explosión de casos" y que el "efecto Semana Santa" no se ha producido

El Procicat estudia confinamientos territoriales "a la carta" a partir del 26 de abril

Se espera iniciar la reapertura a partir del 26 de abril "si los daños acompañan y se consolida la estabilización"

El Procicat ha decidido este viernes mantener el confinamiento comarcal en Cataluña durante al menos una semana más ante el empeoramiento de los datos. Las actuales restricciones por el coronavirus en Cataluña vencían este próximo lunes 19 de abril. Sin embargo, con esta decisión, tanto las medidas vigentes como el cierre comarcal se alarga hasta el lunes 26 de abril, cuando se espera poder empezar la fase de reapertura.

El Govern ha valorado positivamente que no haya habido una explosión de casos y ha avanzado que estos siete días permitirán una reapertura más segura. "No ha habido una explosión de casos, el efecto Semana Santa no se ha producido, pero es necesario prolongar las medidas actuales durante siete días para doblar la actual curva de contagios", ha dicho en rueda de prensa el secretario general de Salut, Marc Ramentol.

Posible reapertura a partir del 26 de abril

Según ha avanzado el conseller de Interior, Miquel Sàmper, el Govern ha empezado a trabajar en un nuevo plan de retirada progresiva de las medidas vigentes, pese a que todavía no hay una previsión exacta de cuándo empezará. "No se pueden plantear procesos de apertura hasta que no hayamos constatado fehacientemente que no hemos superado el pico de contagios y no se ha superado la saturación en las unidades de cuidados intensivos", ha añadido Ramentol.

Si bien los indicadores de transmisión están creciendo moderadamente los hospitales continúan muy colapsados y las ucis están al límite, algo que impide relajar las medidas vigentes. "Hay que confiar que continuará la estabilidad durante los próximos días y que la presión en las UCIS se mantenga como mínimo estable", ha alertado el secretario de Salut Pública, Josep María Argimon. En este sentido, Argimon ha explicado que a finales de esta semana empezará a bajar el indicador de la velocidad de contagio.

Una de las medidas que el Procicat tiene sobre la mesa es ampliar la movilidad y revisar ese confinamiento comarcal. El Govern lleva días valorando la alternativa de establecer un confinamiento por veguerías o por regiones sanitarias, aéreas que abarcan más territorio que la comarca y que, por tanto, permitirían a los ciudadanos mayor margen de movimiento.

Sin embargo, la situación en la ucis ha hechos paralizar esta propuesta ya que los técnicos de Salut han alertado que es determinante para los hospitales mantener las restricciones unos días más para evitar la movilidad y por lo tanto la transmisión. "La revisión del confinamiento sigue sobre la mesa, se estudia un confinamiento a la carta pero solo se hará si los datos lo permiten", ha señalado el conseller de Interior, Miquel Sàmper.

Sàmper pide que no se viaje a Andorra pese a la "vía legal de escapatoria"

Otro tema sobre la mesa del Procicat es el salvoconducto cultural como excepción al confinamiento comarcal. El sector de la cultura lleva semanas pidiendo permitir los desplazamientos para asistir a espectáculos culturales y según avanzó la portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, se está estudiando y se tomará una decisión esta semana.